大雨の影響により各地で被害が起きています。姶良市では土砂崩れで住宅が倒壊し、現在も女性1人が取り残されている可能性が高いということです。現場から中継です。（記者）鹿児島県姶良市からお伝えします。私の後ろには、土砂に埋もれて倒壊した住宅が見えますが、この家に住む女性1人（30代後半）と連絡が取れていないということです。警察と消防があさから捜索活動を続けています。警察と消防によりますと、８日午前4時45