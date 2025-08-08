これからの気象情報です。 9日(土)は、変わりやすい天気で局地的に激しい雨が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、村上市に【土砂災害警戒情報】が発表されています。 また、村上市・新発田市・胎内市に大雨警報が出ているほか、洪水注意報・雷注意報・大雨注意報が出ている地域があります。 ◆8日(金)の天気 ・上越地方 晴れる時間が長くなりますが、夕方以降は局地的に激しい雷雨がありそうです。最高気温は32℃前後