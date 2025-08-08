“地球上最悪の植物”の拡大を受け対策本部会議を設置です。（兵庫県斎藤元彦知事）「広がりが懸念される特定外来生物が顕著になってきていますので、この機会に全庁的に対応をしっかりやっていく」８月８日、兵庫県が設置した「特定外来生物対策本部」。県内で分布が拡大している特定外来生物の「ナガエツルノゲイトウ」と「クビアカツヤカミキリ」の２種類に対して、対策が強化されます。南米由来のナガエツルノゲイトウ