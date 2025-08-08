大雨の影響でJRの在来線は終日運転を見合わせるなど、交通機関にも影響が出ました。一方、国道10号の姶良市重富と鹿児島市吉野町磯の間の通行止めは先ほど午後5時に解除されました。JR九州によりますと大雨の影響で日豊本線の鹿児島と西都城、肥薩線の隼人と吉松、吉都線の吉松と都城の間で終日運転を見合わせました。日豊本線の鹿児島と西都城と肥薩戦の隼人と吉松の間は復旧までに1週間以上の時間を要する見込みだというこ