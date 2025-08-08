初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表されてから１年。国の新たなガイドラインに戸惑いの声も。１年前の８月８日、宮崎県の日向灘で地震が発生。気象庁は、南海トラフ地震の発生の可能性が平常時より高まったとして、初めて「巨大地震注意」の臨時情報を発表しました。これを受け和歌山県白浜町は海水浴場を閉鎖するなどしましたが、７日、内閣府が発表した「臨時情報」の新たなガイドラインでは、海水浴場運営を含むイベン