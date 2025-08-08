（駐日パレスチナ常駐総代表部 ワリード・シアム大使） 「長崎の記憶と生存者の尊厳は、恐怖に直面しても記憶は抵抗となり、生き抜くことは証言となることを思い出させる」 そう語ったのは、駐日パレスチナ常駐総代表部のワリード・シアム大使です。 9日の平和祈念式典参列のために、長崎を訪れていて講演を行いました。 シアム大使は、写真を示しながらイスラエルの攻撃が続くパレスチナ自治区ガザ地区