北海道警の新たなトップに友井昌宏氏が就任し、「さまざまな災害に対応できるよう訓練を重ねたい」と抱負を語りました。２０２５年８月８日付けで就任した、道警の友井昌宏本部長は東京都出身の５５歳で、公安調査庁調査第一部長からの異動です。これまで、警察大学校教務部長や岩手県警本部長などを歴任し、北海道での勤務は初めてです。（道警友井昌宏本部長）「土地の広さですとか、冬の寒さとかそういった課題については本部