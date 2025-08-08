5人組グループ・嵐が8日、公式X・インスタグラムを更新。ひさびさに5人そろったファンクラブ限定動画の一部が一般公開された。5月の再始動以来、公式SNSで最新の動画が投稿されるのは初めてとなった。【動画あり】ファン感動！二宮「昼から嵐発動」「やはり5人は良い」「先日、始動したファンクラブ限定の新たな動画コンテンツ『嵐 Movie』その様子の一部を皆さんにおすそわけ！」として、二宮和也の42歳の誕生日パーティーの