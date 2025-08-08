NHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』(総合 前編8月16日21:00〜 後編8月17日21:00〜)の試写会・出演者会見が8日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の池松壮亮をはじめ、仲野太賀、中村蒼が出席した。NHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』出演者会見に出席した仲野太賀、池松壮亮、中村蒼猪瀬直樹氏のロングセラー・ノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案にした本作は、実在した総力戦研