８日午後、兵庫県多可町の住宅で、３７歳女性を包丁で刺して殺害しようとしたとして、３５歳の男が逮捕されました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、西脇市の看護師・朝見健太（３５）容疑者です。警察によりますと、朝見容疑者は８日午後３時ごろ、多可町に住む大西沙希さん（３７）の住宅で、大西さんの腹部を包丁で刺して殺害しようとした疑いがもたれています。大西さんはその後、