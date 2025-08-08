俳優の仲野太賀が8日、東京・渋谷のNHKで行われたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』(総合 前編8月16日21:00〜 後編8月17日21:00〜)の試写会・出演者会見に、主演の池松壮亮、共演の中村蒼と共に出席し、父親で俳優・中野英雄と本作で親子共演を果たした感想を語った。NHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』出演者会見に出席した仲野太賀猪瀬直樹氏のロングセラー・ノンフィクション『昭和16