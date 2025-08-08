ボートレース浜名湖のPG1「第39回レディースチャンピオン」は8日、予選3日目が行われた。2日目の前田紗希、藤堂里香、勝浦真帆に続き、3日目7Rでは黒沢めぐみ（35＝東京）がG1初白星を挙げた。「3人が決めたのを見て自分のレースをしよう、どこかでできたらと思っていました。好きな2コースで（1着を）獲れて良かった。周りの先輩方には本当に助けられてきました。少しは恩返しできたかな」11R終了後に行われた水神祭では