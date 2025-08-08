◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第2日（2025年8月8日横浜BUNTAI ）女子シングルス1回戦が行われ、世界6位の張本美和(木下グループ)は同17位で2024年パリ五輪の混合ダブルス、女子団体の銅メダリスト、シン・ユビン(韓国）と対戦。実力者との初戦はフルゲームまでもつれ込む展開となったが、2回戦進出を決めた。第1ゲームはネット、オーバーなどのミスが目立った相手に対し、張本は完璧な試合運び。10―3でゲームポイントを握