【北京共同】中国甘粛省蘭州市で豪雨による土砂災害が起き、8日までに10人が死亡、33人が行方不明となった。習近平国家主席は人命救助や災害対応に力を尽くすよう重要指示を出した。国営中央テレビが伝えた。中国では北京や広東省などで豪雨による被害が発生、死者が出ている。