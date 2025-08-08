µþÅÔÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8ÆüÃë¤´¤í¡¢µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡Ö¾¯Ç¯¤¬²­¹ç¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤È¡¢½õ¤±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿°úÎ¨¤Î50ÂåÃËÀ­¤¬Å®¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃËÀ­¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¡£