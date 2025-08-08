Âç²ñÂè£´Æü¤Î£¸Æü¡¢Âè£³»î¹ç¤Ç²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÏÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£²£ÉÍ¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤Î¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿²«¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î¥Á¥¢¥À¥ó¥¹Éô°÷£´£°¿Í¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ëÆ°¤­¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹¥µ¡¤Î¾ìÌÌ¤ÇÈäÏª¡£¸ÜÌä¤Î¾®ÎÓÎéÆà¤µ¤ó¡Ê£²£·¡Ë¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤·¡¢Éô°÷¤Ï¼ê¤ò¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¹â¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¡£½ë¤µÂÐºö¤È