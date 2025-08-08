LINEヤフーは2025年8月6日、「Yahoo!検索」において、生成AIが映画レビューを要約し検索結果に表示する新機能の提供を開始した。対象は約7,500作品に及び、ユーザーはネタバレの有無を選んで要約を閲覧できる。○課題解決に向けた新機能2種類の要約で使い分け可能に「Yahoo!検索」では、映画タイトルや「○○ レビュー」などで検索すると、作品の基本情報や上映スケジュール、レビューなどが表示される仕組みとなっている。しか