LINEヤフーは、災害時に必要な知識をクイズ形式で学習できる「ヤフー防災模試」において、「南海トラフ地震に備える特別編」の提供を2025年8月7日より開始した。この特別編は、南海トラフ地震に備えることを目的に開発されており、津波避難や臨時情報、発災直後の判断行動に関する知識を10問のクイズ形式で学べる内容となっている。○南海トラフ地震への備えが急務に検索数は通常の9倍に南海トラフ地震は、今後30年以内に約8