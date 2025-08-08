8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥¹¥­¥ã¥¹¥¿ー¡¦Ä¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦15»þ30Ê¬～17»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¸á¸å4»þÂæ¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿²­Æì¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö²­Æì¼èºà¡¢²ÆµÙ¤ß¤È¤â·ó¤Í¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É