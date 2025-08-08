¤¤¤è¤¤¤è²ÆËÜÈÖ¡¢8·î¤âÏÃÂê¤Î²Æ±Ç²è¤¬Â³¡¹¸ø³«¡ªAmazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢8·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¤Î¸¶ºî¾®Àâ¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¸«¤ëÁ°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç°ìÂ­Àè¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤8·î¸ø³«±Ç²è¤Î¸¶ºî°ìÍ÷¤ò¤´¾Ò²ð¡ªÃíÌÜ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤ò¤ª¶¡¤Ë²Æ¤ÎÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤â¤¦