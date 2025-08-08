¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î8Æüµþ¥»¥éD¡Ëºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬¼«¿È½é¤Î30¹æ¤Ë¾è¤»¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó2»à¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¹âÍü¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£Á°Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¡£¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤¬8·î8Æü¤ËÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡Ö30ËÜ¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤¬Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç30¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¼¥ë°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ë¸Â¤ì¤Ð82Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè43Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£