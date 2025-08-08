2025年8月9日の前夜祭からよさこい祭りに参加するDDグループの松村厚久社長が高知県の茺田知事を訪ね、祭りへの思いを語りました。県庁を訪れたのは、高知市出身でDDグループの松村厚久社長と、DDよさこいチームのメンバーなどです。DDグループは首都圏を中心に300店以上の飲食店を展開する企業で、グループを運営母体にするDDよさこいチームは2024年に銀賞を受賞し、9日の前夜祭