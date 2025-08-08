Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Î¹ðÈ¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ËÇº¤ó¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎºÊ¤¬NHKÅÞ¤ÎÎ©²ÖÅÞ¼ó¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎºÊ¡ÖÉ×¤Ï¼«¤éË¾¤ó¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÊ¼¸Ë¸©À¯¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¸ÉÎ©¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÀäË¾¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»àË´¤·¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¡¦ÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤¹¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÄÉ