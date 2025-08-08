¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢²£ÉÍ£µ¡Ý£°ÆØ²ìµ¤Èæ¡×¡Ê£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ï¤ì¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬°ú¤­Ìá¤·¤¿¡£»Í²ó¤Î¹¶·âÃæ¤ËÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤À¸å¤Î¡¢£µ¡Ý£°¤Î¸Þ²ó¤Î¼éÈ÷¡£ÀèÈ¯¤·¤¿£±£µ£²¥­¥í±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¼ººö¤ä»Íµå¤¬Íí¤ß£±»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤³¤³¤ÇÆØ²ìµ¤Èæ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍÛÎµÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿º¸Èô¤ò±üÂ¼Íê¤¬Êáµå¤¹¤ë¤È¡¢