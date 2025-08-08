¡û¥¿¥á¥Ëー [Åì¾Ú£Ç] £Á£É¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¥°¥ëー¥×¤Ê¤É2Àè¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ë579Ëü2000³ô¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï121±ß¡£ [2025Ç¯8·î8Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹