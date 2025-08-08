ÅÂÆ²Æþ¤êÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»3089°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê½é¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£MLB¸ø¼°¤Ï8Æü¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤¦µ­Ç°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£½Ð±é¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¼é¸î¿À¤òÊ´ºÕ¤·¤¿°ìÈ¯¤òµó¤²¤¿¡£MLB¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼»á ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êµ­Ç°ÆÃÊÌ±ÇÁü¡§51 Witnesses of Greatness¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸ùÀÓ