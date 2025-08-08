µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡²¼¤Ç¾ã³²¼Ô¤é¤¬ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢µÜ¾ë¸©¤¬Èï³²¼Ô19¿Í¤Î½êºß¤òÆÈ¼«¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Êä½þÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö¸ÄÊÌÄÌÃÎ¡×¤òº£·îÃæ¤Ë¤â³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢¸©¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¼ê½Ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£µìË¡¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï1·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÊä½þË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÐ¸«¤Î¶²¤ì¤Ê¤É¤«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿½ÀÁ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£