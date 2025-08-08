¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÃÂÀ¸Æü¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤Î¤¢¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë ´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Æ¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ 8·î7Æü¡¢¼ç±é¡¦´äÅÄ¹äÅµ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¶âÀ®¤È¡¢¥Ð¥Ç¥£¤ÎÌëÄ¹°¡µ¨¤¬Æ¯¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖDr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´º¹Ô¡£ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«