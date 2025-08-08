»°¾ò»Ô¤ä¿·³ã»Ô¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ½»Âð¤ä¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢¸½¶â¤ä²¼Ãå¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤ÀÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË(31)¤ÎÁÜºº¤¬½ª·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°¾ò»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(31)¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¾å½Ü¤«¤é2025Ç¯5·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢»°¾ò»Ô¡¦¿·³ã»Ô¡¦±í»Ô¡¦Ä¹²¬»Ô¡¦ÅÄ¾åÄ®¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ½»Âð¤ä¥¢¥Ñー¥È¡¦¶õ¤­²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤ä²¼Ãå¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·Åð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÃË¤Ï5·î¤Ë½»µï¿¯ÆþÌ¤¿ë¡¢6·î¤Ë½»µï¿¯Æþ¡¦ÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂá