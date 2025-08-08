俳優マシュー・マコノヒー（５５）が、映画『タイタニック』のオーディションでジェームズ・キャメロン監督の指示を拒否し、ジャック・ドーソン役を逃していたことが明らかになった。プロデューサーのジョン・ランドーの死後に出版された回顧録『ＴｈｅＢｉｇｇｅｒＰｉｃｔｕｒｅ』によると、テキサス訛りと気さくな魅力で知られるマコノヒーは、１９９７年の大ヒッ