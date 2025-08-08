東京・渋谷の代々木公園ケヤキ並木にて、都市型ナイトカルチャーイベント『東京ナイトマーケット』が2025年10月22日（水）〜26日（日）の5日間にわたって開催されることが発表された。主催は東京ナイトマーケット実行委員会、株式会社エル・ディー・アンド・ケイ、アースガーデン・有限会社en。本イベントは、アジアの夜市文化を東京の夜にアップデートすることをコンセプトに、グルメ、音楽、パフォーマンス、ショッピングなどが