RIIZE¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¸Î¶¿¡¦ºÂ´Ö¤Ë½ÐË×¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ÏºÇ¶á¡¢RIIZE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ötaro's tabelog¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇCG¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£