Ì¾Å´¤È¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡È¥É¥é¥´¥ó¥º»ÅÍÍ¡É¤Î¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿¹Ô¤¬¡¢8·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¥é¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾Å´¥¿¥¯¥·ー¤Î¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±ç¥¿¥¯¥·ー¡×¤Ï¡¢¼ã¼ê¿Íµ¤Áª¼ê5¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤È¡¢¥É¥¢¥é¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤Ç7Âæ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥¢¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï1Âæ¤À¤±¤Ç¤¹¡£³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¸åÉôºÂÀÊ¤â¥É¥é¥´¥ó¥º¥Ö¥ëー°ì¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤