きょう（8日）沖縄から高松に向けて午後2時25分に出発し、午後4時20分到着予定だったANA1622便に機材の不具合があり、フライトの途中で那覇空港に引き返した後、そのまま欠航になりました。 ANAでは、欠航した便の乗客に、四国内の別の空港や岡山空港などに向かう便に乗り換えてもらうなどの対応をとっているということです。