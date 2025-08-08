与党は8日、トランプ米政権による「相互関税」発動を巡る混乱を受け「一つ一つ慎重に確認しながら前に進めていくことが大切だ」（小野寺五典自民党政調会長）と日本政府に求めた。野党は、合意文書を作成しなかったことが「混乱の大きな要因」（笠浩史立憲民主党国対委員長）と問題視した。小野寺氏は、赤沢亮正経済再生担当相が米国側から相互関税の大統領令を「適時に修正する」との説明を受けたとし「しっかり交渉している