「ポカリスエットカップ」（８日、宮島）最終日を迎えた宮島ボートは優勝戦で波乱。予選１位、準優１着で優勝戦１号艇を勝ち取った渋谷明憲（３９）＝大阪・Ａ２＝がコンマ１２のトップＳで逃げ切り、２着は２号艇の藤山雅弘（大阪）、３着には５号艇の赤坂俊輔（長崎）が続き、６号艇の佃来紀（大阪）が４着でゴール。３コースから全速差しを狙った小池修平（大阪）はものすごいスピードでターンマークに激突してしまい転覆。