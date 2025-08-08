ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん新しい車椅子を紹介「私の乗り心地はバッチリです呼吸器を下に乗せて電源も乗せて部屋から出られるようになりました」【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「部屋から出られる準