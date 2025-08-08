「アサヒビールカップ」（８日、平和島）荒木颯斗（２２）＝愛知・１３０期・Ｂ１＝が１号艇で出場した８日の２日目４Ｒで１着。１周１Ｍはしっかりと先マイに持ち込み、バックでは差し迫った上原崚（東京）を抑えてそのまま押し切った。平和島では初となる白星となった。相棒６０号機は前節で優出５着の結果を残したエンジンだが、「自分なりにペラを叩き変えて、足は全体にいいですね。バランスが取れています」と手応えを