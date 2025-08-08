柏崎刈羽原発の再稼働について、花角知事が県内の市町村長から意見を聞く懇談会が7日ですべての日程を終えました。 冒頭を除き非公開で行われた懇談会には、新発田市・村上市・五泉市・阿賀野市・胎内市・聖籠町・阿賀町・関川村・粟島浦村の県北部の市町村長9人が出席しました。 終了後、取材に応じた9人の考えは－ ■新発田市 二階堂馨市長 「賛成あるいは反対、どのような決断をしたとしても、私は花角知事を信