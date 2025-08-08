７月の網走で好走を見せた大東大・棟方（右、写真は５月の全日本関東選考会。左は入茺）箱根駅伝のシード権再奪取を狙う大東文化大学が順調な今シーズン前半を過ごしている。なかでもエース格として期待される棟方一楽（３年）は、高温多湿の過酷な条件下のレースで実業団の外国籍選手相手を上回る走りでその存在をアピール。前回の箱根では２区を任されながら、区間下位に沈んだ悔しさを胸に、着実に成長を遂げ続けている。