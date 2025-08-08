北海道内の最低賃金について話し合う審議会は、最低賃金を１０７５円とするよう、北海道労働局に答申しました。過去最大の６５円の引き上げですが、働き手や雇用する側にとっては手放しでは喜べない複雑な思いもあるようです。皆さんの時給いくらですか？まちの人に聞きました。（野菜の選果主婦（５０代））「１１５０円ぐらいだったと思います。（上がるのは）うれしいけど、やっぱり時間を考えなくちゃいけなくなるのでちょっ