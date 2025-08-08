長崎市平和会館では、若者が被爆の実相や平和の尊さを学ぶ「青少年ピースフォーラム」が今年も開かれました。 全国34の自治体から派遣された児童や生徒ら360人あまりと、被爆体験の継承などに取り組む「青少年ピースボランティア」約150人が参加しました。 （被爆者 三瀬 清一朗さん） 「オルガンのふたを閉めて立ち上 がろうとした時、ピカッと来た」 開会行事では、爆心地から約3.6キロで被爆し