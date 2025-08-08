庄原市の住宅で高齢女性が殺害された事件を受け、現場近くに防犯カメラが設置されました。８月８日の午後、防犯カメラ１台が設置されたのは、庄原市東城町の事件現場近くの県道です。事件は２０２５年６月、東城町の住宅で、矢吹定代さん・８４歳が頭から血を流して殺害されているのが見つかったものです。事件を受け、地元住民らがカメラの設置を要望。市内の団体が庄原市へ寄附しました。■田森自治振興区名越和之会長「（カメ