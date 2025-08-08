2020年7月の豪雨で全壊した球磨村の神社が移転して再建し、8月8日に落成式が開かれました。 【写真を見る】豪雨で全壊 熊本県球磨村の「渡阿蘇神社」が高台に再建「これからも地域の心の拠りどころに」 雨が降る中、新しい渡阿蘇神社で執り行われた神事には、地元住民や関係者たち約90人が参列しました。 落成式では、尾方孝至宮司が「これからも地域の心の拠りどころであり続けたい」と思いを語りました。 球磨川の近くにあ