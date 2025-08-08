共産党神奈川県委員会（資料写真）共産党神奈川県委員会は８日、党所属川崎市議の後藤真左美氏と党県副委員長の浅賀由香氏に対する殺害などを予告する脅迫メッセージが届いたと発表した。党県委によると、５日に党県委ホームページの問い合わせフォームと後藤氏のメールアドレスに、２人の名前を記した上で、「８月２０日までに誘拐して包丁で刺し殺す」「日本共産党県委員会、（後藤氏らの）事務所を爆破する」などとするメッ