面識のない女性に わいせつな行為をしたとして逮捕・起訴された警察官の男について、熊本県警は停職6か月の懲戒処分としました。 【写真を見る】不同意わいせつ罪で起訴された警部補の懲戒処分「6か月の停職」と発表するも「会見はしない」熊本県警の判断理由は この処分の発表について、県警はカメラ撮影を伴う説明を拒否しています。 停職6か月の懲戒処分を受けたのは水俣警察署で刑事・生活安全課に勤務していた警部補の東