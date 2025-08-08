元タレントの木下優樹菜さん（37）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアをバッサリ切ってボブカットにしたことを報告した。木下さんは「断髪式」とつづりカットするビフォーアフターを披露。さらに「2025年8月7日 8月でヘアカットに良いとされる日は、2025年8月7日この日は『一粒万倍日』と『天赦日』が重なる、運気の良い日とされています。◎これらの吉日が重なる8月7日にヘアカットをすることで、運