Hal u Lala／5段の白桃パフェ 岡山県産の桃がおいしい季節です。岡山市から桃をぜいたくに使った「自慢のスイーツ」を紹介します。 岡山市のカフェHal u Lala。 ここで食べられるのが、岡山県産の桃を3個使ったパフェです。（3段白桃パフェ 3050円 ※事前予約必要） 中には、それぞれクリーム・カスタード・バニラアイスがたっぷり入っています。 （山下佳乃リポート）「もうこれは、