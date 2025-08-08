今年1月にプロレスラーデビューしたスターダムの姫ゆりあ（26）が8日までに自身のインスタグラムを更新。へそ出しの黒タンクトップ＆デニムコーデ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「毎日暑いね」と題して投稿。「水遊びも花火もしたいな」とへそ出しの黒タンクトップ＆デニムコーデ姿を公開した。ファンからは「妖艶な私服」「女子プロレス史上最高の美人」「コーデ大好き」「めちゃくちゃ可愛い」「夏らしくて可愛い