¡ÚÅ»Î®»Ò ÊÑ¿ÈVer.¡Û ¼õÃí´ü´Ö¡§8·î8Æü～9·î17Æü 2026Ç¯8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§14,900±ß ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÅ»Î®»Ò ÊÑ¿ÈVer.¡×¤ò2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï9·î17Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï14,900±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥ë¥é¥­¥ë¡×¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÅ»Î®»Ò¡×¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¥Ýー¥º¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£